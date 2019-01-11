Главный инспектор МВД попал в травмпукт после попыток открыть дверь кабинета

Главный инспектор МВД России полковник Виталий Розанов был доставлен в московский травмпукт после того, как попытался выбить дверь личного кабинета.

Инцидент произошел днем в четверг, 10 января. 41-летний Розанов пытался открыть дверь личного кабинета, в которой заклинило замок. После неудачных попыток открыть дверь ключом полковник попытался выбить ее, и подвернул правую ногу, сообщает «Московский комсомолец».

Розанову вызвали скорую помощь, и с предварительным диагнозом растяжение связок полковника доставили в травмпункт, где наложили лангетку. После этого Розанов вернулся на рабочее место.

Виталий Розанов – уроженец Череповца. Начал работу в правоохранительных органах кинологом. В 2006 году перешел в Вологодское управление МВД, а с 2013 года был заместителем начальника УМВД России по Вологодской области. На должности главного инспектора МВД с апреля 2018 года.