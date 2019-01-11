США подтвердили начало вывода войск из Сирии

Коалиция во главе с США объявила о начале вывода американских войск с территории Сирии, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на представителя командования коалиции.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что в соответствии с планами по выводу войск США из Сирии Вашингтон приступил к переброске военной техники с территории республики.

Напомним, в конце 2018 года Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Первые военнослужащие уже покинули страну. Однако после этого глава Белого дома заявил, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирии.