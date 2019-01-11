Стало известно, когда «Прогресс МС-09» отправится на «кладбище» космических кораблей

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-09», находящийся на Международной космической станции с июля 2018 года, покинет станцию 25 января и в тот же день будет сведен с орбиты, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Расстыковка корабля «Прогресс МС-09» от модуля «Пирс» МКС намечается на 25 января в 15.55 мск», – сказал собеседник РИА «Новости».

«Грузовик» будет сведен с орбиты через три часа, а примерно в 19.54 мск несгоревшие элементы его конструкции упадут на так называемом кладбище космических кораблей в южной части Тихого океана.

В июле грузовой космический корабль «Прогресс МС-09» впервые пристыковался к МКС по сверхкороткой трехчасовой схеме.