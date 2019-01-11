Иркутский минздрав оценил лечение мальчика, о помощи которому просили Путина

Лечение трехлетнего окобольного Владислава Шестакова из города Черемхово Иркутской области, о котором рассказали президенту России Владимиру Путина на большой пресс-конференции, соответствовало диагнозу, сообщает региональное министерство здравоохранения.

«По итогам патологоанатомического исследования прижизненный клинический диагноз ребенка полностью подтвержден, лечение соответствовало диагнозу», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Мальчик впервые поступил на обследование и лечение в Иркутскую областную детскую клиническую больницу в мае прошлого года. У ребенка была диагностирована нейробластома забрюшинного пространства четвертой стадии. Иркутские специалисты провели ребенку три курса химиотерапии, а затем оперативное лечение. Мальчик также прошел обследование в ФГБУ НМИЦ онкологии им. Блохина. В удовлетворительном состоянии в апреле 2018 года он был выписан под наблюдение педиатра по месту жительства.

Спустя два месяца врачи диагностировали рецидив заболевания – у ребенка появился болевой синдром и объемное образование в височной области. Ребенок был направлен в ФГБУ НМИЦ им. Дмитрия Рогачева (Москва), где по результатам обследования медики выявили прогрессирование болезни. Пациента признали неизлечимым. Мальчик умер 10 января.