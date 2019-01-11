Названо вероятное место взрыва в доме в Магнитогорске

Очаг взрыва в многоквартирном доме в Магнитогорске, скорее всего, находился на втором или третьем этаже, рассказал глава города Сергей Бердников.

«Что касается очага взрыва, то сейчас следственные органы устанавливают, где именно был эпицентр. Давайте дождемся результатов расследования и будем опираться на них, но уже понятно, что это не верхние этажи, иначе бы последствия обрушения не были столь серьезными. Это вероятней всего, нижние – примерно второй-третий этаж», – сказал Бердников в интервью ТАСС.

Он отметил, что пока невозможно сказать, где конкретно произошел взрыв.

По его словам, конструкции этого дома не были шаткими, но после разрушения на одном из нижних этажей сработал эффект «карточного домика».

«Нижнюю карту», как бы основу, «вынули», и все, что сверху, рухнуло вниз. Это было вполне устойчивое и далеко не старое здание, обычный панельный дом», – отметил он.

Дом построен в 1973 году.

В среду в МЧС России сообщали о намерении детально изучить ситуацию с обрушением подъезда жилого дома в Магнитогорске.

Губернатор Челябинской области заявлял, что некоторые лица «пытаются паразитировать на подобного рода трагедиях».

Напомним, 31 декабря взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске и последовавшее за ним обрушение здания привели к гибели 39 человек, в том числе шести детей. Уцелевшую часть дома в Магнитогорске признали годной для проживания. Жильцам разрушенных подъездов пообещали новые квартиры.