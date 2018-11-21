Москва обвинила Киев в воспрепятствовании прозрачным выборам на Украине

Отказ Киева допускать российских граждан к мониторингу предстоящих на Украине президентских выборов противоречит официальной позиции властей этой страны о приверженности демократическим ценностям, включая проведение прозрачных выборов, заявили в посольстве России.

Комментируя отказ украинских властей допускать российских граждан к мониторингу предстоящих на Украине президентских выборов, в посольстве подчеркнули, что «официальный Киев в очередной раз подтверждает свое нежелание считаться с нормами международного права, предлагая взамен весьма вольные трактовки принятых на себя государствами – участниками ОБСЕ обязательств».

«Озвученные министром намерения прямо противоречат декларируемой Украиной приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение свободных, честных и прозрачных выборов», – говорится в сообщении на сайте российского посольства на Украине.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о решении Киева не пускать российских наблюдателей на предстоящие в стране президентские выборы, которые запланированы на 31 марта.

Отметим, согласно результатам опросов, нынешний украинский лидер Петр Порошенко находится на третьей строчке рейтинга популярности, его опережают глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский.