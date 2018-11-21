Опубликовано видео успешных испытаний французской противолодочной ракеты

Французский разработчик и производитель ракетных систем MBDA опубликовал видео с испытаниями новейшей ракеты, выпущенной из турелей с побережья по цели, находящейся на расстоянии свыше 3 километров.

Испытания проводились в конце 2018 года, говорится на официальном YouTube-канале MBDA.

Отмечается, что работа комплекса демонстрировалась нескольким иностранным делегациям.

Стрельба велась по быстрым лодкам типа FIAC (Fast Inshore Attack Craft).