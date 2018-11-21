ФСБ попросила продлить арест украинских моряков

Ходатайство следствия ФСБ о продлении ареста украинским морякам, задержанным во время инцидента в Керченском проливе, будет рассмотрено 15 января, сообщил адвокат задержанного капитана катера «Бердянск» Романа Мокряка Илья Новиков.

«По целому ряду моряков следствие обратилось в суд для продления меры пресечения. Заседание назначено на 15 января в Лефортовском суде Москвы», – сказал Новиков, передает РИА «Новости».

25 ноября 2018 года корабли Военно-морских сил Украины незаконно пересекли российскую границу, их задержали у Керченского пролива. Позже Киевский райсуд Симферополя арестовал членов экипажей кораблей.

Позднее несколько арестованных моряков объявили себя военнопленными.