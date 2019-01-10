Трамп назвал поведение Китая более благородным, чем действия Демократической партии

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках торговых переговоров Китай ведет себя более благородно, чем американская Демократическая партия в диалоге с Республиканской.

«Мы ведем переговоры и добиваемся невероятного успеха с Китаем. Откровенно говоря, я считаю, что во многом Китай ведет себя намного более благородным образом, чем плачущий Чак и Нэнси. Я действительно так считаю», – сказал Трамп журналистам в Белом доме перед вылетом в Техас.

Под плачущим Чаком и Нэнси американский лидер подразумевал двух лидеров Демократической партии в конгрессе США: главу демократического меньшинства сената Чака Шумера и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, пишет ТАСС.

«Мне кажется, с Китаем действительно вести дела намного легче, чем с оппозиционной партией», – добавил Трамп.

По итогам промежуточных ноябрьских выборов в США был сформирован конгресс 116-го созыва, который приступил к работе 3 января. По итогам выборов демократы смогли получить большинство в Палате представителей, однако в сенате лидерство осталось за республиканцами, представителем которых является Трамп.