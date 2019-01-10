В Испании задержали армянскую группировку за договорные теннисные матчи

В Испании задержали 15 человек, занимавшихся организацией договорных теннисных матчей, часть из этой группы оказались выходцами из Армении, сообщает Гражданская гвардия Испании.

Расследование проводится в отношении еще 68 человек, в том числе спортсменов, отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».

Из всех 83 человек 28 являются профессиональными спортсменами.

По тем же данным, в основном в договорных матчах принимали участие теннисисты, играющие в категориях ITF Futures и Challenger. С ними связывались члены группировки и договаривались о результате игр.

Отмечается, что организованная группа действовала как минимум с февраля 2017 года, предположительно, доход мог составлять миллионы евро. Операция по задержанию проводилась в октябре 2018 года, но Гражданская гвардия раскрыла информацию о ней только сейчас.

Обыски проводились в девяти провинциях страны, правоохранительные органы нашли 167 тыс. евро наличными, банковские карты, оружие, дорогие автомобили и ювелирные украшения. Всего было заморожено 42 банковских счета, наложен арест на недвижимость.

Подозреваемым предъявили обвинения в принадлежности к преступной группировке, мошенничестве, отмывании денег, незаконном владении оружием и неправомерном присвоении личных данных.

В августе 2018 года Национальная полиция Испании заявила о задержании лидера «русской мафии».