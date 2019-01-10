Женщина-бизнесмен устроила нецензурную истерику сотрудникам ГИБДД на Урале

В Свердловской области женщина за рулем автомобиля BMW X5 устроила сотрудникам ГИБДД матерную истерику из-за тонировки.

Инцидент, о котором стало известно в четверг, произошел 7 января в селе Покровское, сообщает Ura.ru.

Устроенный на дороге скандал попал на видео (согласно закону о СМИ газета ВЗГЛЯД не может опубликовать видео из-за содержащейся в нем нецензурной лексики).

Женщина кричит на остановивших ее госавтоинспекторов, требует вернуть документы и даже предлагает деньги; при этом почти каждая ее фраза начинается с нецензурных выражений.

Водитель также заявляет, что несколько дней назад один из этих инспекторов останавливал ее и штрафовал, и она не понимает, почему ее снова наказывают за то же самое.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что «в отношении женщины было возбуждено административное делопроизводство за нарушение правил тонировки».

«По факту оскорблений сотрудников МВД собранные материалы полиция направила в региональный СК», – добавил он.

Выяснилось, что за рулем автомобиля находилась предпринимательница из Екатеринбурга. Она занимается предоставлением социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.

При этом женщина – злостный нарушитель ПДД: на ее счету много неоплаченных штрафов за превышение скорости, езда по выделенным для общественного транспорта полосам и другие нарушения.

Кроме того, в декабре на ее автомобиль наложено судебное ограничение из-за одного из неоплаченных штрафов.