Экипаж «Механика Погодина» сменили после отмены военного положения

После отмены на Украине военного положения на российском судне «Механик Погодин», заблокированном в херсонском порту, сменился экипаж, сообщили в компании «Волжское пароходство».

«В конце декабря 2018 года, после окончания действия военного положения на Украине, на судне «Механик Погодин» была проведена смена экипажа. В ближайшее время новой смены проводить не планируется», – цитирует ТАСС сообщение «Волжского пароходства» (в его состав входит судовладелец «В.Ф. Танкер»).

В компании отметили, что экипаж обеспечен медикаментами, продуктами и питьевой водой. Если необходимо, запасы доставляются на борт силами агента в порту Херсона.

В начале декабря погранслужба Украины рекомендовала экипажу танкера «Механик Погодин» не покидать судно из-за военного положения в стране.

Напомним, 10 августа 2018 года «Механик Погодин» был задержан в на Украине. С момента задержания экипажу пришлось отбить три попытки незаконного проникновения на борт представителей Украины. Также российское судно пытались полностью обесточить.