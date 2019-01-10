Визит лидера ХАМАСа в Россию отменен

Запланированный на 15 января визит лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания в Москву отменен, новая дата поездки пока не согласована, заявил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль, не став называть причину переноса встречи.

«Согласно информации от министерства иностранных дел России, визита, запланированного на 15 января, не будет. Он состоится позже, но когда – мы не знаем, это будет согласовываться. Посмотрим, когда он сможет состояться», – сказал Нофаль, передает РИА «Новости».

В декабре замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Хания посетит Москву 15 января для встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить вопрос нацпримирения в Палестине.