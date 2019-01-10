Офицер ВСУ продал ЛНР данные о дислокации украинских войск

Офицер Вооруженных сил Украины продал представителям самопровозглашенной Луганской народной республики данные о дислокации подразделений ВСУ, сообщили в МВД ЛНР.

«В конце ноября с операторами «горячей линии» МВД ЛНР связался офицер штаба оперативно-тактической группы «Север» ВСУ. Мужчина пояснил, что ему срочно нужны 30 тыс. гривен (1,075 тыс. долларов) для личных целей, и в связи с этим он готов продать ряд штабных документов», – говорится в сообщении, передает «Интерфакс».

В рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских военных «была проведена предварительная проверка «продавца» и передаваемых им сведений, после чего оговоренная сумма была передана адресату».

Благодаря полученным материалам были установлены места дислокации 11 подразделений ОТГ «Север» ВС Украины.

В конце декабря подразделения украинских силовиков три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).