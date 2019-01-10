Мосгорсуд оставил под домашним арестом двух участниц «Нового величия»

Мосгорсуд признал законным продление до 13 марта домашнего ареста участницам организации «Новое величие» 18-летней Анне Павликовой и 19-летней Марии Дубовик; девушки обвиняются в создании экстремистского сообщества и участии в нем, сообщили в суде.

В четверг «апелляционная коллегия городского суда отклонила жалобы защиты на продление домашнего ареста Павликовой и Дубовик до 13 марта»; постановление суда первой инстанции было оставлено без изменения, передает ТАСС.

Напомним, всего по делу «Нового величия» проходят десять человек: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков (в данный момент находятся в следственном изоляторе), Анна Павликова, Мария Дубовик (переведены из СИЗО под домашний арест), Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский (содержатся под домашним арестом).

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Нового величия».