Эксперт назвал причины схода с орбиты российского военного спутника

«Спутники не могут находиться на орбите вечно. Рано или поздно все заканчивается», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал информацию о том, что в начале января в атмосфере сгорел космический аппарат «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око».

Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что сгоревший в плотных слоях атмосферы космический аппарат «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око» выработал свой ресурс. «Спутники не могут находиться на орбите вечно. Рано или поздно все заканчивается. Обычно спутники рассчитаны на 5-10 лет работы», – рассказал эксперт.

По его словам, спутники с ядерными двигателями могут проработать до 30 лет. Такие аппараты существовали в системе видовой разведки «в интересах военно-морского флота». «Но как только у спутника заканчивается ресурс, он перестает выдавать параметры телеметрии, его отключают по команде. Он перестает корректировать орбиту и постепенно сходит с нее, а затем сгорает в слоях атмосферы», – отметил Леонков.

О сгоревшем еще 5 января спутнике «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око» сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки. Аппарат начал сходить с орбиты в 2012 году из-за выработки ресурса.

Как сообщило в четверг командование Воздушно-космических сил РФ, спутник был планово сведен с орбиты и сгорел в атмосфере. «5 января в 9.48 мск российский космический аппарат военного назначения «Космос-2430» планово сведен с орбиты», – говорится в сообщении командования ВКС.

Как сообщает РИА «Новости», дежурные силы Космических войск ВКС РФ контролировали схождение аппарата с орбиты. «Космический аппарат был запущен в 2007 году, а в 2012 году ... был выведен из состава орбитальной группировки Российской Федерации», – уточнили в ВКС.