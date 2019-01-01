В Магнитогорске загорелась маршрутка

В результате возгорания микроавтобуса в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, пострадали три человека.

«Поступила информация о возгорании маршрутного микроавтобуса. Предварительно, пострадали три человека», – приводит РИА «Новости» слова представителя экстренных служб.

«В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы. Причина возгорания выясняется», – цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.