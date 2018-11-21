В Британии новогоднее послание Путина расценили как «дерзкое»

Британская газета Daily Star во вторник вышла с заголовком «Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян».

Автор статьи, опубликованной в британском таблоиде Daily Star, расценил как «дерзость» ту часть речи, в которой российский президент говорил о том, что у России «помощников никогда не было и не будет, и поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой».

«Дерзкий призыв прозвучал в связи с обострением отношений России с Западом в 2018 году и в особенности с попыткой убийства Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери», – приводит пассаж из этой статьи РИА «Новости».

Британское издание полагает, что новогоднее обращение Путина к россиянам было связано с санкциями, хотя президент и не упоминал экономические ограничения в своей речи.

Отметим, впрочем, что британская пресса не впервые публикует материалы, в которых демонизируется образ России. Так, в декабре Daily Express в одной из своих статей назвал ситуацию в Азовском море после инцидента с украинскими кораблями «Третьей мировой войной между Москвой и Киевом».

В своем новогоднем обращении Владимир Путин призвал россиян сплотиться, чтобы страна развивалась успешно и каждый смог почувствовать изменения к лучшему; глава государства также особо подчеркнул важность поддержки тех, кто нуждается в помощи.