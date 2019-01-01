Командованию ВС США пришлось извиняться за дурацкую новогоднюю шутку

Стратегическое командование вооруженных сил США извинилось за неудачную шутку в соцсетях, когда пообещали «уронить что-нибудь побольше» традиционного новогоднего шара на площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Американские военные накануне наступления Нового года оставили в Twitter сообщение, согласно которому «если будет необходимо», они «готовы уронить что-нибудь намного крупнее». При этом сообщение сопровождалось видео скидывающих бомбы бомбардировщиков В-2, отмечает РИА «Новости».

Отметим, что в канун Нового года на Таймс-сквер проходит традиционная церемония опускания праздничного шара.

Сомнительная шутка военных вызвала бурю критики в Сети, в итоге сообщение было удалено из сервиса микроблогов.

«Наш предыдущий новогодний твит был плохого вкуса и не отражал наши ценности, – признало командование. – Мы приносим извинения. Мы привержены безопасности Америки и наших союзников».