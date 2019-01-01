Опубликовано видео спасения младенца из-под завалов в Магнитогорске

В Сети появилось видео извлечения из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске живого 11-месячного младенца, сообщают спасатели.

Видео опубликовано в паблике Mash. На кадрах спасатель, работавший на завалах, передает ребенка коллеге. Тот закутывает малыша в одеяло и, дав врачу провести короткий осмотр, бегом уносит младенца из зоны работ.

Как сообщалось, голос плачущего ребенка услышал один из спасателей. Тут же была организована масштабная операция по спасению младенца. В ней были задействованы десятки сотрудников МЧС.

Первоначально сообщалось, что найденный ребенок – девочка. В то же время, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, что спасенный малыш оказался мальчиком.

«Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Уже известно имя малыша – это Иван Фокин, его матери и старшему брату также удалось спастись.

Напомним, при взрыве газа в доме 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске в четыре утра 31 декабря обрушился один из подъездов, в 26 квартирах которого жило 46 человек. Пока найдены тела восьми погибших. Пятерых, в том числе 13-летнего мальчика, удалось извлечь из-под завалов живыми. Неизвестна судьба 35 человек.