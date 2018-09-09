Медведев назвал избирательную кампанию сложной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, почему избирательная кампания 2018 года оказалась «достаточно сложной».

Лидер «Единой России» приехал в штаб партии в Москве после закрытия избирательных участков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что кампания была масштабной, а «Единая Россия» участвовала «практически во всех округах, участвовала во всех избирательных кампаниях».

Кроме того, были «достаточно сложные условия» из-за «острой, политической общественной дискуссии», в ходе которой «обсуждается целый ряд изменений, включая изменения в пенсионное законодательство», сказал Медведев.

Медведев считает, что «Единая Россия» показала «вполне достойный» результат, «выступила стабильно» и, судя по предварительной информации, «сохраняет лидерство практических во всех субъектах федерации, где проходили выборы».

Медведев поблагодарил «всех, кто принимал участие» в кампании.

При этом Медведев подчеркнул, что «расслабляться не надо», ведь полномочия «даются для того, чтобы служить стране, служить народу нашей страны и решать те огромные задачи, которые стоят перед всеми нами».

В России завершился Единый день голосования. В 80 регионах прошло более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.