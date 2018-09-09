Успех КПРФ в Иркутске объяснили партийной принадлежностью губернатора

В Иркутской области, где проходили выборы в ЗакСобрание, по результатам обработки 80% бюллетеней КПРФ опережает «Единую Россию». Эксперты связывают такие результаты с влиянием губернатора-коммуниста Сергея Левченко.

В Иркутской области, где состоялись выборы в ЗакСобрание, по результатам обработки 80% бюллетеней лидирует КПРФ, набрав 33,56% голосов, в то время «Единая Россия» набрала 27,31%. Эксперты объясняют такие итоги коммунистов деятельностью губернатора Иркутской области Сергея Левченко, члена КПРФ.

«Было бы странно ожидать, что губернатор-коммунист не воспользуется всеми доступными ему возможностями и ресурсами, чтобы максимизировать результат для коммунистов на выборах. Ему нужно свое большинство, и это неудивительно, вполне ожидаемо», заявила газете ВЗГЛЯД вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

В то же время врио главы Приморья Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», лидирует на выборах губернатора края. По результатам обработки 87,15% протоколов он набирает 46,67% голосов. На втором месте идет кандидат от КПРФ Андрей Ищенко с 24,79% голосов.

Такие результаты говорят не только о том, что в Приморье возможен второй тур, но и о том, что природные катаклизмы озлобили часть местных избирателей, что ударило и по явке, и по результатам Тарасенко. Как известно, недавно край перенес сильный паводок и ураган.

«Ураганы и наводнения привели к частичному снижению явки. Когда люди подвергаются наводнению, им становится не до выборов и не до политики. Любые катаклизмы влияют на психологическую атмосферу в регионе. Такие вещи не проходят незамеченными», – пояснила Федорова.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в России состоялся Единый день голосования. В 80 регионах России (всего, напомним, в стране 85 субъектов Федерации) проходили 4,7 тыс. выборов различного уровня, в которых могли участвовать около 65 млн зарегистрированных избирателей.