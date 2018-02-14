Российские звезды проголосовали 9 сентября

Российские знаменитости пришли на избирательные участки в воскресенье, 9 сентября, в единый день голосования, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Так, голосовать пришли продюсер Иосиф Пригожин с супругой – певицей Валерией. «Гражданская ответственность нас не покидает. Мы выбираем мэра Москвы. Мы выбираем будущее и настоящее», – заметил Пригожин.

Валерия заметила, что ей достался «вежливый» аппарат, поблагодаривший ее после получения бюллетеня. «Сегодня мы сделали два важных дела: проголосовали за мэра столицы и приняли участие в озеленении нашего района, отчего испытываем чувство глубокого удовлетворения», – отметила она.

К слову, вечером певица будет выступать для жителей района Солнцево, сообщает Life.

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев пришел на участок в единый день голосования. «И мой голос учтен на выборах. На участке очень приятная доброжелательная атмосфера. Прекрасная организация», – написал он.

И мой голос учтён на выборах. На участке очень приятная доброжелательная атмосфера. Прекрасная организация. pic.twitter.com/8GE4TY0Elq — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 9 сентября 2018 г.

Актер Игорь Верник также пришел на выборы. Он, однако, не уточнил, где именно голосовал.

Тимати пришел в «Аптекарский огород».

Известный певец Марк Тишман, исполнив свой гражданский долг, подчеркнул: «Каждый сегодня выбирает свою Москву! Я – уже».

Известный актер Владимир Машков опубликовал фото с избирательного участка, написав: «Время действовать».

Юморист Евгений Петросян выступил с видеообращением. Он призвал жителей столицы приходить на выборы. «Друзья мои, те, кто сидит дома, совершает ошибку. Здесь, в Ботаническом саду, такая благодать, так красиво. Так много любви к природе, к людям, которые сюда придут. Сердце радуется беспредельно. Тем более что сегодня выборы. Не сидите дома! Приходите! Выбирайте. Здесь могут и проголосовать жители Мещанского района», – отметил Петросян.

Телеведущая Юлия Барановская пришла на выборы с детьми. «Вчера отпраздновали День города, а сегодня не менее важный день – выборы мэра Москвы! Москва – это мой город, здесь я провожу большую часть своего времени, работаю и отдыхаю, здесь мои дети учатся и развиваются, и мне не безразлична судьба моего города. Так что мы позавтракали и пошли всей семьей голосовать», – написала она.

Певец Прохор Шаляпин пришел голосовать в «Аптекарский огород». Компанию ему составила бывшая супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская.

Российский фигурист Евгений Плющенко и его супруга продюсер Яна Рудковская проголосовали на участке в поселке Назарьево. «Сегодня важен каждый голос для нашего региона! В наше время выборы пропускать нельзя», – подчеркнул спортсмен.

Певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин проголосовали на избирательном участке № 2414 в Москве.

9 сентября в России – Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.