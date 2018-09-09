Наблюдатели НОМ проверяют более 150 сообщений о возможных нарушениях

Сообщения об отсутствии или плохом видеонаблюдении на избирательных участках, не находят подтверждения, так же как и большое количество других жалоб с мест, сообщил федеральный координатор «Национального общественного мониторинга» Роман Коломойцев.

Ассоциация независимых наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) получила 318 сообщений о возможных нарушениях в ходе единого дня голосования. Об этом сообщил ТАСС федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев, в ходе всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов». Наблюдатели «Национального общественного мониторинга» находятся на прямой связи с «штабом» марафона. Напомним, что НОМ привлек 50 тыс. наблюдателей, а также пригласил десять зарубежных электоральных экспертов, которые следят за ходом голосования в регионах.

Наибольшее число сообщений приходит из Красноярского края, пояснил Коломойцев. Из этих 318 сообщений, проблема решена в 34 случаях, 155 сигналов с мест находятся в обработке. Значительное число сообщений, поступивших на карту нарушений НОМ, оказались ложными (ранее наблюдатели сообщали о 118 таких случаях). «Очень много сообщений поступает об отсутствии или плохом видеонаблюдении на избирательных участках, однако подтверждения они не находят», – пояснил Коломойцев. Он привел один из примеров: сообщалось, что в Красноярске руководство автотранспортного предприятия якобы обязало работников проголосовать за кандидатов от «Единой России» на выборах губернатора и в Горсовет. Согласно сообщению, начальство предприятия требовало от сотрудников предоставить фото «правильно» заполненного бюллетеня. Проверка НОМ показала, что это сообщение – обычный фейк, отмечает портал «Ридус».

О некоторых ложных сообщениях, которые получили большое распространение в соцсетях, и о том, как они фабрикуются, газете ВЗГЛЯД ранее рассказал член Общественной палаты Максим Григорьев, замруководителя рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан.

По оценке председателя ЦИК Эллы Памфиловой, выборы проходят практически без серьезных нарушений.

В воскресенье в 80 регионах России (всего, напомним, в стране 85 субъектов Федерации) проходят 4,7 тыс. выборов различного уровня, в которых имеют право поучаствовать около 65 млн зарегистрированных избирателей. В единый день голосования проходят прямые выборы глав 22 регионов, включая мэра Москвы. Еще в четырех регионах депутаты заксобраний должны проголосовать за кандидатуры губернаторов по представлению президента.