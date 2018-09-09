Небензя назвал цель истории со Скрипалями

Западные страны с помощью истории с «отравлением» Скрипалей пытаются превратить Россию в страну-изгоя и «подвести под очередной виток санкций», рассказал постпред России при ООН Василий Небензя.

«Конечно, из нас пытаются сделать страну-изгоя, недобросовестного члена международного сообщества, который пренебрегает своими обязательствами, и в конечном итоге подводят под очередной виток санкций», – сказал Небензя в интервью Владимиру Соловьеву в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, Запад делает ставку на «изнурение» российской власти. При этом в Совбезе ООН подразумевают, что президент Владимир Путин и власть – это одно, а российский народ – другое. «Это, конечно, все очень наивно, а самое главное – далеко от правды», – приводит его слова РИА «Новости».

Небензя отметил, что Россия «ведет себя взвешенно, сдержанно». Он выразил надежду на то, что такую политику ценят люди, «которые сравнивают позиции нашей страны и позиции тех стран, которые предъявляют ей эти голословные, безосновательные обвинения».

Напомним, дело Скрипалей получило развитие, когда Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Имена их Лондон считает вымышленными. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.