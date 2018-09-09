ЦИК назвал единый день голосования 9 сентября одним из самых спокойных

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев назвал проходящий в воскресенье, 9 сентября, единый день голосования одним из самых спокойных за последние годы.

«По тем сводкам, которые мы получаем из МВД в течение дня, и по той информации, которая приходит к нам на горячую линию, это один из самых спокойных единых дней голосования за последнее время», – приводит его слова ТАСС.

Булаев отметил, что ЦИК находится в «конструктивном взаимодействии» с МВД, в частности, усилиями обоих ведомств были разработаны памятки для сотрудников правоохранительных органов, работающих на избирательных участках. «Без этой помощи избирательная кампания не могла бы состояться», – заключил зампредседателя ЦИК.

В свою очередь начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Валяев сообщил, что существенных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов в российских регионах, допущено не было. «Оперативная обстановка не выбивается из ряда среднестатистических показателей, она благоприятная», – сказал он.

9 сентября в России – Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. На избирательные участки по всей стране направлены более 120 тыс. наблюдателей.