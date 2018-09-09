Анонсирован визит министра энергетики США в Москву

Министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри посетит Москву 11-13 сентября, сообщил дипломатический источник.

Какие именно встречи запланированы у американского министра в Москве, источник РИА «Новости» не уточнил.

Ранее Перри заявлял о намерении США обойти Россию и Саудовскую Аравию по уровню добычи энергоресурсов.

Напомним, Вашингтон выступает против строительства газопровода «Северный поток – 2». Сообщалось, что США прорабатывают санкции против компаний – участниц проекта. В то же время американские СМИ признавали, что строительство «Северного потока – 2» уже не остановить.