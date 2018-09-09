Претензии Макларена к российским керлингистам признали необоснованными

Всемирная федерация керлинга (WCF) сочла недостаточными доводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена о якобы применении допинга российскими спортсменами.

В пресс-службе WCF сообщили, что данные из доклада были проанализированы специальными экспертами WCF, которые посчитали их несостоятельными, передает ТАСС.

Во Всемирной федерации заявили, что не будут предпринимать никаких действий в отношении российских керлингистов, имена которых указаны в докладе Макларена, передает РИА «Новости».

Напомним, российская керлингистка Екатерина Галкина подозревалась в нарушении антидопинговых правил перед зимними Олимпийскими играми 2014 года в Сочи.

Добавим, что после зимней Олимпиады 2018 года произошел другой громкий скандал с российскими керлингистами. В допинг-пробе Александра Крушельницкого, который в паре Анастасией Брызгаловой занял третье место на Играх, обнаружили мельдоний. Отмечалось при этом, что препарат могли подмешать спортсмену в пищу. В итоге Спортивный арбитражный суд (CAS) отобрал у россиян бронзовые медали, их результаты были аннулированы.