Общественники проверяют сообщения о нарушениях на выборах в единый день голосования

Волонтеры ситуационного центра Общественной палаты России по состоянию на 14.00 мск обзвонили 146 общественных наблюдателей из 11 регионов и сообщили, что в единый день голосования 9 сентября не зафиксировано ни одного нарушения.

На горячую линию ОП РФ поступило одно сообщение о нарушении, оно в настоящий момент проверяется, сообщили в ситуационном центре Общественной палаты России.

Кроме того, волонтеры проверяют заявления о нарушениях с карты движения «Голос». Верифицирована информация по 17 заявленным нарушениям – только три из них подтверждены и устранены. Речь идет о ситуациях в Хабаровске, где в обзор камер не попали урны для голосования, в Москве, где на избирательном участке произошла драка с вызовом охранников, а также в Алтайском крае, где избиратель, внесенный в списки для надомного голосования, заявил, что не подавал соответствующую заявку.

Заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Константин Комков подчеркнул, что общественники строго проверяют сообщения о нарушениях на местах, следуя «золотому стандарту» наблюдателя. Но есть независимые организации, которые ставят перед собой иную цель, нежели чистота выборов, из-за них растет поток сфабрикованных обвинений в нарушении, сказал он.

«Начинается хайп на наблюдении: непроверенная информация публикуется под видом уже свершившейся либо уделяется внимание де-факто разрешенным мероприятиям. Например, на одном предприятии распространялись приглашения на выборы. Это было подано как административный ресурс. Хотя на самом деле это было обычное информирование избирателей», – отметил Комков.

Комков подчеркнул, что одним из главных вызовов, который сегодня стоит перед общественными наблюдателями, – это противодействие фейковым сообщениям о нарушениях.

Он также сообщил, что в ситуационный центр Общественной палаты уже поступили сведения о ходе выборов на Дальнем Востоке. Без нарушений не обошлось, но все они несущественны. «Например, где-то сбили камеру. Или это были обвинения не в сторону организаторов, а в адрес кандидатов», – рассказал он «Парламентской газете».

Ранее о значительной роли общественных наблюдателей в обеспечении прозрачности выборов заявляла глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, общественники – самое важное звено, так как они наименее ангажированы и нацелены на защиту прав избирателей. Вклад общественных палат в борьбу с фейковыми жалобами Памфилова отмечала особо. По ее словам, в этой избирательной кампании как никогда много фейков и шума из ничего. Как правило, сфабрикованные обвинения продвигаются через соцсети.

Корпус наблюдателей от Общественной палаты России работает пока не всех регионах, где проводятся выборы мэров, губернаторов и заксобраний. Это связано с тем, что закон о наблюдателях от общественных палат вступил в силу лишь в начале июля и не все субъекты успели внести изменения в местное законодательство. Но уже в следующем году институт общественного наблюдения должен охватить все субъекты и все уровни выборов, заверил Комков.

9 сентября в России – Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. На избирательные участки по всей стране направлены более 120 тыс. наблюдателей.