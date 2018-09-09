Москалькова положительно оценила появление общественных наблюдателей

Формат общественного наблюдения за выборами в России нужно развивать, считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Москалькова назвала позитивным появление новых форм общественного контроля за выборами, передает РАПСИ.

«Это стопроцентный охват видеонаблюдением, введение новых форм контроля как при Общественной палате, так и организация специального наблюдения в Москве, где впервые сотрудники аппарата уполномоченного получили право быть наблюдателями», – сказала она.

По ее словам, сейчас 10 сотрудников аппарата омбудсмена наблюдают за голосованием в больницах, психиатрических центрах и других местах. «Я думаю, это очень хороший опыт, и данную форму наблюдения необходимо развивать», – отметила она.

Сама Москалькова проголосовала на участке № 2704 Москвы. Там, по ее словам, произошли позитивные изменения. Так, появились закрытые кабинки и наглядные информационные материалы о кандидатах, а в районе размещены стенды с указанием местоположения участка. При этом, посетовала она, участок так и не перенесли на первый этаж.

Москалькова похвалила создание в Подмосковье «дачных» избирательных участков.

Ранее в воскресенье появились данные о явке на выборах мэра Москвы.

По данным ЦИК России, на избирательные участки по всей стране в единый день голосования 9 сентября направлены более 120 тыс. наблюдателей.