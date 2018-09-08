«Мажоры» возмутились опасной выходкой челябинского «коллеги»

В Сети появилось видео, на котором пешеходы отпрыгивают от автомобиля, выехавшего на тротуар в Челябинске.

Видео сделано на улице Братьев Кашириных в Челябинске, опубликовано в аккаунте majorka_777_ в Instagram.

Запись сделана в салоне автомобиля, где звучит музыка. Машина выезжает на тротуар и едет, не сбавляя скорости. Пешеходы вынуждены отскакивать. Среди них есть и женщина с коляской.

«Мы, конечно, все понимаем, сами делаем подобное, нарушаем, но это уже крайний перебор», – прокомментировали пост в сообществе.