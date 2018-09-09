Наблюдатели ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах

Наблюдатели Общественной палаты предотвратили ряд незначительных потенциальных нарушений на выборах, сообщил замруководителя рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

На выборах работают более 30 тыс. общественных наблюдателей от региональных палат, передает РИА «Новости» со ссылкой на Григорьева.

«Ряд потенциальных нарушений удается благодаря наблюдателям нашим снять – но они носят незначительный характер. Например, в социальных сетях циркулирует информация о том, что видеокамеры плохо работают – например, в Тюменской области, в других регионах. Мы связываемся с нашими наблюдателями напрямую, и они корректируют камеры, чтобы они были под правильным углом», – сообщил Григорьев.

По его словам, информация о нарушениях из соцсетей чаще всего не подтверждается или изложенные факты не являются нарушением.

Григорьев рассказал о распространившейся информации о якобы «потасовке с наблюдателями» на участке №3442 Москвы. Оказалось, что конфликт произошел между одним из членов УИК и обходившими участки дружинниками.

«Несмотря на то, что более 10 наблюдателей от различных кандидатов не заявляли о каких-либо сложностях при наблюдении, этот член УИК решил, что условия для наблюдения для них не комфортны, а дружинники стали высказывать обратную точку зрения. После разговора на «повышенных тонах», председатель УИК удалил дружинников с территории участка, а член УИК с совещательным голосом и наблюдатели продолжили наблюдение», – сказал он.

Не подтвердилась и информация о том, что на участке №1667 в Кемеровской области член УИК якобы «выбила телефон у наблюдатели при попытке снять выдачу бюллетеней».

Григорьев со ссылкой на находящуюся там наблюдателя от ОП Марию Гуляевскую сообщил, что эта член УИК физически отсутствовала в описываемое время на участке, так как сопровождала урну с выездным голосованием.

Ранее в воскресенье сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод сделал вывод, что на «Карте нарушений» появляется недостоверная информация для создания негативного фона выборов.

В воскресенье в России проходит единый день голосования – в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.