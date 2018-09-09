Памфилова проголосовала на участке в Подмосковье

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова с утра проголосовала на выборах губернатора Московской области.

Памфилова проголосовала в 08.00, сразу после открытия избирательных участков в Истринском районе Подмосковья, передает РИА «Новости».

Ранее Памфилова говорила, что проголосует по месту жительства, сейчас она прописана не в Москве.

Напомним, в 06.00 открылись шесть участковых избирательных комиссий в Москве и девять – в Подмосковье, чтобы обеспечивающие охрану правопорядка сотрудники Росгвардии могли проголосовать. В 08.00 открылись остальные участки.

В воскресенье в России проходит единый день голосования – в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тыс. выборов разного уровня.