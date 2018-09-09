Ростех продал концерну «Калашников» долю предприятия-разработчика «Бурана»

Ростех подписал договор о продаже концерну «Калашников» 60% акций НПО «Молния», сообщил замглавы корпорации Александр Назаров.

«Мы долго готовили сделку, просчитывая все нюансы по дальнейшему финансовому оздоровлению предприятия и развитию. Ростех сохраняет право в течение десяти лет контролировать запрет на действия, которые могут повлечь отчуждение недвижимого имущества, не отнесенного к непрофильным активам», – цитирует Назарова ТАСС.

Также, по его словам, в пользу госкорпорации регистрируется залог акций НПО с запретом на отчуждение без согласия Ростеха на десять лет.

По данным агентства, стоимость пакета акций составила более 1 млрд рублей, учитывая необходимость погашения текущей задолженности НПО.

В августе стало известно, что «Калашников» занялся созданием технологии электрического суперкара, который должен составить конкуренцию Tesla.

Ранее «Калашников» представил новый беспилотный комплекс ZALA 421-16E5V2.