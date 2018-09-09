Начались выборы в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях

В Самарской области начались досрочные выборы губернатора, выборы также проходят в Саратовской и Ульяновской областях.

На пост главы Самарской области претендуют врио губернатора Дмитрий Азаров («Единая Россия»), Галина Баранова (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Виталий Кирсанов («Коммунисты России»), Алексей Лескин (КПРФ), Михаил Маряхин («Справедливая Россия») и Александр Степанов (ЛДПР).

Кроме того, Самарская область проводит довыборы в Госдуму, передает ТАСС.

В Саратовской области также выбирают депутатов в Госдуму и органы местного самоуправления.

В Ульяновской области начались выборы в Законодательное собрание.

Напомним, единый день голосования начался на Чукотке, когда по времени Москвы еще даже не закончился день тишины.