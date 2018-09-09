Избирательные участки открылись на Урале и в Приволжье

Выборы в единый день голосования проходят в Уральском и Приволжском федеральных округах.

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ образуют единый избирательный округ, который выбирает тюменского губернатора. На эту должность претендуют врио главы региона Александр Моор («Единая Россия»), Иван Левченко (КПРФ), Артем Зайцев (ЛДПР) и Владимир Пискайкин («Справедливая Россия»).

В ЯНАО Заксобрание выберет главу региона. Претенденты на пост: врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов («Единая Россия»), Александр Голубенко (ЛДПР) и Виталий Лагутин (КПРФ), передает ТАСС.

В Екатеринбурге пройдут выборы в гордуму.

В Башкирии выбирают депутатов Госсобрания республики (110 мандатов).

Выборы муниципального уровня состоятся в Пермском крае и Оренбургской области.