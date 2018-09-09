Омская область приступила к выборам губернатора

Голосование на выборах губернатора началось в Омской области.

Это единственный в России регион с часовым поясом МСК+3. Избирательные участки открылись в 8.00 (05.00 мск), передает РИА «Новости».

В выборах главы региона в 2018 году в Омской области впервые принимают участие самовыдвиженцы, передает ТАСС.

Сейчас регион возглавляет врио губернатора Александр Бурков. На пост главы области претендуют также Анатолий Соловьев, Антон Дрязгов, Алексей Ложкин. Бурков и Соловьев – самовыдвиженцы, Дрязгов представляет «Партию роста», Алексей Ложкин – ЛДПР.

В единый день голосования в Омской области пройдет 29 избирательных кампаний.