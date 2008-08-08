Британия захотела оставить свои войска в Германии после Brexit из-за России

Как сообщили высокопоставленные источники в минобороны королевства, после Brexit Великобритания не будет выводить войска из Германии, соответствующее распоряжение отдал глава британского военного ведомства Гэвин Уильямсон.

Одно из ключевых подразделений НАТО при форсировании танками рек – совместный инженерный полк двух стран – останется в Германии, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

Остается в Германии и база для бронетанковых подразделений Великобритании (вмещает около 2 тыс. единиц техники).

Также в Германии сохранится специализированная «британская» территория для «крупномасштабных» военных учений.

В Германии остаются 200 британских солдат и гражданских служащих.

Как пишет издание, Уильямсон считает, что войска нужно оставить в Германии ради противодействия «российской угрозе». Он также хочет показать немцам, что Берлин должен больше тратить на оборону.

При этом Уильямсон полагает, что оставлять военных в Великобритании – это «не самое продуктивное или полезное» решение.

Напомним, Уильямсон заявил, что Россия якобы угрожает Британии, Европе и многим странам мира. Москва осудила «безответственное бряцание оружием».