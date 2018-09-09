Открылись избирательные участки в Сибири

В регионах Сибири в единый день голосования открылись избирательные участки.

В Новосибирской области проходит более 30 избирательных кампаний, включая выборы губернатора. За пост главы региона соперничают Андрей Травников (врио губернатора, «Единая Россия»), Анатолий Кубанов («Справедливая Россия»), Георгий Михайлов («Народный альянс») и Дмитрий Савельев (ЛДПР), передает ТАСС.

В Кузбассе проходят 45 избирательных компаний, включая выборы в облсовет. Кроме того, выбирают главу Кемеровской области. На этот пост претендуют врио губернатора Сергей Цивилев («Единая Россия»), Владимир Карпов (КПРФ), Елена Латышенко («Партия Роста»), Татьяна Протас («Справедливая Россия»), Юрий Скворцов («Патриоты России»), Игорь Украинцев (ЛДПР), передает РИА «Новости».

В Красноярском крае также выбирают депутатов Заксобрания и главу региона. Помимо врио губернатора Александра Усса за пост борются Егор Бондаренко (ЛДПР) и Александр Лымпио («Справедливая Россия»).

В Хакасии выбирают Верховный Совет, мэра Абакана и главу региона. На последнюю должность претендуют Виктор Зимин («Единая Россия»), который сейчас руководит республикой, а также Валентин Коновалов (КПРФ), Александр Мяхар («Партия роста»), Андрей Филягин («Справедливая Россия»).

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко («Единая Россия») соперничает с Людмилой Сусловой («Справедливая Россия»), Владимиром Семеновым (ЛДПР) и Андреем Крыловым («Партия Роста»).

В Томске выбирают мэра города, в Кызыле (столицы Тувы) – депутатов городского Хурала.