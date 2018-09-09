Стартовали выборы в парламенты Бурятии и Иркутской области

В Бурятии и Иркутской области начались выборы в региональные парламенты.

В Народный хурал Бурятии половина из 66 депутатов избирается по одномандатным округам, половина – по партийным спискам Открыто свыше 800 избирательных участков, передает ТАСС.

За места в парламенте по спискам борются «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Гражданская платформа», «Справедливая Россия» и Коммунистическая партия социальной справедливости.

В Заксобрание Иркутской области избираются 22 депутата по одномандатным округам и 23 – по партийным спискам. Списки зарегистрировали «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Гражданская платформа», «Родина» и Коммунистическая партия социальной справедливости.