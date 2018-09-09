Выборы начались в Приамурье, Якутии и Забайкалье

Жители Амурской области и Якутии выбирают глав регионов, выборы также проходят в Забайкальском крае.

В Приамурье за пост губернатора соперничают врио главы региона Василий Орлов («Единая Россия»), Сергей Левицкий («Справедливая Россия»), Наталья Глазкова («Народная партия «За женщин») и Татьяна Ракутина (КПРФ), передает ТАСС.

В регионе проходит еще свыше 30 избирательных кампаний, включая дополнительные выборы депутата от области в Госдуму.

В Якутии выберут главу республики, депутатов госсобрания, а также мэра Якутска и депутатов Якутской городской думы, передает РИА «Новости».

В выборах главы Якутии участвуют врио руководителя региона Айсен Николаев («Единая Россия»), Виктор Губарев (КПРФ), Владимир Богданов («Справедливая Россия») и Гаврил Парахин (ЛДПР).

В Забайкалье выбирают новый состав краевого парламента, глав восьми районов и двух городских округов, депутатов пяти райсоветов, руководителей 41 поселения, депутатов 12 поселений.

Избирательные участки открылись также на Чукотке, в Магаданской области, в Приморье и Хабаровском крае.