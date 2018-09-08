Жюри Венецианского фестиваля выбрало лучший фильм

Фильм «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона получил Золотого льва Венецианского фестиваля.

В основном конкурсе Венецианского фестиваля участвовал 21 фильм, передает РИА «Новости».

Фестиваль прошел с 29 августа по 8 сентября на острове Лидо.

Лучшим режиссером стал Жак Одияр с фильмом «Братья Систерс». Гран-при жюри получил Йоргос Лантимос за фильм «Фаворит». Лучшими актером – Уиллем Дефо за роль в фильме «Ван Гог. На пороге вечности», актрисой – Оливия Колман за роль в фильме «Фаворит».



Братья Коэн получили приз за лучший сценарий за фильм «Баллада Бастера Скраггса», австралийский режиссер Дженнифер Кент – спецприз жюри Венецианского кинофестиваля за фильм «Соловей», актер Байкали Ганамбарр – премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют за роль в этом фильме.

Напомним, лучшей актрисой второго конкурса «Горизонты» 75-го Венецианского кинофестиваля стала Наталья Кудряшова.