Бурджанадзе отказалась баллотироваться в президенты Грузии

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе, активно выступающая за налаживание отношений с Россией, решила не выдвигать свою кандидатуру на пост президента Грузии на выборах 28 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Не буду участвовать в фарсе», – сказала она в субботу – в день завершения подачи заявок.

Вместе с тем лидер «Демократического движения» заявила, что теперь будет ориентироваться со своими сторонниками на участие в выборах в парламент в 2020 году, чтобы прийти во власть.

Как отметила Нино Бурджанадзе, пост президента в нынешней Грузии является номинальным, так как любой, кто выиграет гонку, не будет иметь никаких рычагов управления страной.

Прямые президентские выборы в Грузии пройдут в последний раз, после чего страна полностью перейдет на парламентскую форму правления, полнотой власти будет обладать премьер-министр.

Президента изберут в октябре на шесть лет, а в 2024 году его уже будет выбирать коллегия выборщиков из 150 парламентариев и 150 представителей местных органов власти.

Ныне в ЦИК подали заявки 46 претендентов. Теперь они собирают подписи в поддержку, а за месяц до выборов ЦИК объявит численность кандидатов.

Правящая «Грузинская мечта» не выдвинула своего кандидата. Больше всего шансов выиграть гонку, как считают эксперты, есть у независимого депутата, экс-главы МИД Саломе Зурабишвили, бывшего председателя парламента Давида Бакрадзе («Европейская Грузия») и еще одного бывшего министра иностранных дел Григола Вашадзе, которого выдвинуло саакашвилевское «Единое национальное движение».