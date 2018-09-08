В Туле после реконструкции открыли старинную набережную

Тула – столица русских оружейников – в субботу, 8 сентября, отмечает День города; к памятной дате жителям сделали подарок – после реконструкции открылась центральная часть города, где создано единое историко-культурное пространство с ландшафтным парком, видовыми площадками и пешеходной улицей, на которой расположен музейный квартал.

Реконструкция набережной реки Упа* стала главным подарком для жителей Тулы в День города. Еще до официального открытия, которое состоялось в субботу днем, набережная стала героиней интернета: в социальных сетях распространилось видео с Львом Толстым, который любуется обновленным историческим центром города, сообщает НТВ.

В XVIII веке набережная Упы называлась Казанской, сюда приходили на променад горожане и приезжали с визитами царствующие особы. В начале XIX века эти места стали отходить под нужды знаменитого Тульского оружейного завода, а в годы Второй мировой войны всю территорию вдоль берега закрыли для гражданских. Год назад в этом месте был пустырь и заброшенные ржавые конструкции.

Проект находился под личным контролем губернатора области Алексея Дюмина. Он отметил, что реконструкция центра Тулы – работа целой команды от архитекторов до бизнесменов, которые выделили средства.

В течение месяца региональные власти обсуждали с горожанами проект реконструкции, после чего начали очистку русла реки от тонн ила, в котором среди металлолома находили даже ржавые боеприпасы. «Емкости с определенными горючими материалами, которые начинали протекать и втекать в старицу реки Упы, здесь были полуразрушенные какие-то ангары и склады в запущенном аварийном состоянии», – рассказал губернатор.

В День города Дюмин прогулялся по набережной и центру и пообщался с местными жителями. Так, сотрудница тульского Кремля от имени горожан поблагодарила главу региона за проделанную работу по обустройству набережной. Вместе они прошлись вдоль стены набережной, украшенной фотографиями, снятыми на различных этапах работ по обустройству тульской набережной. После этого один из лидеров тульского велодвижения Денис Ворошнин выразил благодарность за организацию велодорожек в городе и подарил губернатору велосипед, передает ИА «Тульская пресса».

В пятницу Дюмин на самокате лично проверил качество дорожного покрытия на новой городской набережной, где появились аккуратные мостики, дорожки, лавочки и яркие сочные фонари, сообщает Первый канал.

На главной пешеходной улице Тулы теперь собраны и филиалы всех музеев области – здесь и Ясная Поляна Толстого, и Усадьба художника Поленова, и Куликово поле. «Здесь будет как раз начало той экскурсии, когда наши многочисленные гости, в том числе из-за рубежа, начнут знакомиться с нашим краем и посещать филиалы тех знаменитых музеев, для того, чтобы потом сделать свой маршрут», – сказал Дюмин.

«Здесь большое пространство, городское пространство, оно было закрыто от туляков, еще раз повторю – на целый век было закрыто. И вот под самым носом у центральном площади у нашего Кремля, который ни разу не был сдан врагу, и большое пространство мы открыли, и вот вы видите! Я думаю, у нас получилось, мы старались, мы вкладывали душу», – добавил губернатор Тульской области.