В Анапе открылись Всероссийские юношеские игры боевых искусств

В спортивном комплексе «Витязь» в Анапе Краснодарского края с 7 по 22 сентября 2018 года проходят открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств; торжественное открытие Игр проходит в субботу, 8 сентября.

В церемонии примут участие представители Министерства спорта, Олимпийского комитета России, молодые спортсмены, их наставники, руководители федераций, говорится в сообщении организаторов соревнований, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В сообщении отмечается, что проведение Всероссийских юношеских Игр боевых искусств «продолжает славные традиции детско-юношеских Спартакиад народов СССР, дающих импульс развитию массового спорта и воспитанию здорового, социально активного поколения».

Приветствие обращение гостям и участникам Игр в прошлом году направил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что Игры боевых искусств внесли весомый вклад в развитие детско-юношеского спорта в стране. «Участвуя в этих статусных соревнованиях, юные единоборцы приобретают уникальный опыт, учатся у старших товарищей мастерству, умению преодолевать себя и побеждать в любых обстоятельствах. И конечно, они приобщаются к ценностям здорового, активного образа жизни», – говорил российский лидер. Он также отмечал большую, востребованную работу Российского союза боевых искусств.

В этом году на юношеских Играх будет представлена 22 вида спорта, аккредитованных Минспорта: киокусинкай, ВБЕ (вьет во дао), тхэквондо (ИТФ), спортивная борьба (грэпплинг), тайский бокс, кикбоксинг, ВБЕ (сито-рю), ВБЕ (сетокан), кендо, капойэра, ушу, айкидо, сумо, джиу-джитсу, рукопашный бой, тхэквондо (ГТФ), самбо, борьба на поясах, всестилевое каратэ, мас-рестлинг, армейский рукопашный бой, комплексное единоборство.

Также в рамках Игр, как и в прошлом году, пройдет акция «Рекорд РСБИ», участники которой смогут сдать нормативы на получение специального значка рекордсмена: приседание – 500 раз, подтягивание – 50 раз и отжимание 200 раз. В прошлом году рекорд РСБИ сдали 104 спортсмена. Лучший результат в приседании показал Ранель Габдрахманов (Федерация комплексного единоборства России) – 3 тыс. 340 раз, в отжимании – Петр Листопад (Ассоциация киокусинкай России) – 808 раз, в подтягивании – Максим Лошкарев (Ассоциация киокусинкай России) – 51 раз.

На Играх планируется также широкая культурная программа. 15 сентября пройдет установка венка на Памятном знаке воинам-спортсменам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вечером того же дня (19.00 по мск) в СК ЛОК «Витязь» состоятся традиционные гала-финалы с победителями Первенств мира и Европы. В рамках деловой программы Игр состоится традиционное совещание Исполнительных директоров филиалов РСБИ, в ходе которого пройдет обсуждение перспектив развития боевых искусств и спортивных единоборств в регионах нашей страны.

Второй год подряд будет представлена экспозиция Центрального музея спорта. Участники Игр смогут посетить обзорную экскурсию, на которой им расскажут об истории возникновения различных единоборств. Кроме того, они смогут посмотреть на редкие награды соревнований разных лет.

Впервые состоится проведение присяги участниками Игр во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». В данном событии, а также в мероприятиях культурной программы Игр запланировано участие заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Первые открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств были проведены в 2008 году. Самая большая программа (37 стилей) была представлена на Пятых Играх в 2012 году.

На Олимпийских Играх в Лондоне в 2012 году Алексей Денисенко, ранее несколько раз принимавший участие во Всероссийских юношеских Играх боевых искусств, завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по тхэквондо. На Олимпийских играх в Рио Алексей завоевал серебро.

Следить за Играми можно на электронном портале Российского Союза боевых искусств и официальной странице РСБИ на YouTube.