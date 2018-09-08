В Анапе открылись Всероссийские юношеские игры боевых искусств

Взгляд
8 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 13:57  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Эрдоган сказал решающее слово по поводу наступления на Идлиб

В Тегеране прошел уже третий саммит президентов России, Ирана и ТурцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Тегеранская встреча в верхах стала уже третьим совещанием «большой ближневосточной тройки» в составе России, Турции и Ирана. Обсуждали сирийское урегулирование и в первую очередь провинцию Идлиб, которую уже бомбит Россия и которую готовится взять под контроль Асад. Судя по всему, Путин, Роухани и Эрдоган смогли найти компромисс. В чем именно он заключается? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Третья попытка освободить Донбасс от фашистов еще не завершена

Потери советских войск в ходе Донбасской операции составили 66166 человек убитымиФото: lavd.mvdlnr.ru
Ровно 75 лет назад Донбасс был освобожден от немецких войск, но в наше время он все еще воюет. В том числе, против фашистов. Этот юбилейный день из истории ВОВ мало похож на праздничный. Продолжительность конфликта на востоке Украины уже превысила длительность Великой Отечественной войны. Но вера в мирное и светлое будущее у жителей Донбасса остается. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Зачем серость обучает и дипломирует серость

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Не такая уж беда, когда дипломы получают дурно говорящие на иностранных языках переводчики, а, например, не бездарные нейрохирурги. Но если вы думаете, что с нейрохирургами такое вряд ли возможно, вы ошибаетесь: всё к тому идёт. Подробности...
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Почему народ не тот

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Концепций нравственного и патриотического воспитания россиян порождено столько, что складывается впечатление, будто мы имеем дело не с «великим народом-богоносцем», а с австралийской бандой каторжников. Подробности...
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Многоходовка «скрипалиного балета» еще только разыгрывается

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Фактически, по мнению госпожи Мэй, сотрудники ГРУ – законченные идиоты и дилетанты и ничему вообще не учились... Еще более глупо смотрятся «предполагаемые» разработчики операции. Подробности...
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          В Анапе открылись Всероссийские юношеские игры боевых искусств

          8 сентября 2018, 13:06

          Текст: Ольга Никитина

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          В спортивном комплексе «Витязь» в Анапе Краснодарского края с 7 по 22 сентября 2018 года проходят открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств; торжественное открытие Игр проходит в субботу, 8 сентября.

          В церемонии примут участие представители Министерства спорта, Олимпийского комитета России, молодые спортсмены, их наставники, руководители федераций, говорится в сообщении организаторов соревнований, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

          В сообщении отмечается, что проведение Всероссийских юношеских Игр боевых искусств «продолжает славные традиции детско-юношеских Спартакиад народов СССР, дающих импульс развитию массового спорта и воспитанию здорового, социально активного поколения».

          Приветствие обращение гостям и участникам Игр в прошлом году направил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что Игры боевых искусств внесли весомый вклад в развитие детско-юношеского спорта в стране. «Участвуя в этих статусных соревнованиях, юные единоборцы приобретают уникальный опыт, учатся у старших товарищей мастерству, умению преодолевать себя и побеждать в любых обстоятельствах. И конечно, они приобщаются к ценностям здорового, активного образа жизни», – говорил российский лидер. Он также отмечал большую, востребованную работу Российского союза боевых искусств.

          В этом году на юношеских Играх будет представлена 22 вида спорта, аккредитованных Минспорта: киокусинкай, ВБЕ (вьет во дао), тхэквондо (ИТФ), спортивная борьба (грэпплинг), тайский бокс, кикбоксинг, ВБЕ (сито-рю), ВБЕ (сетокан), кендо, капойэра, ушу, айкидо, сумо, джиу-джитсу, рукопашный бой, тхэквондо (ГТФ), самбо, борьба на поясах, всестилевое каратэ, мас-рестлинг, армейский рукопашный бой, комплексное единоборство.

          Также в рамках Игр, как и в прошлом году, пройдет акция «Рекорд РСБИ», участники которой смогут сдать нормативы на получение специального значка рекордсмена: приседание – 500 раз, подтягивание – 50 раз и отжимание 200 раз. В прошлом году рекорд РСБИ сдали 104 спортсмена. Лучший результат в приседании показал Ранель Габдрахманов (Федерация комплексного единоборства России) – 3 тыс. 340 раз, в отжимании – Петр Листопад (Ассоциация киокусинкай России) – 808 раз, в подтягивании – Максим Лошкарев (Ассоциация киокусинкай России) – 51 раз.

          На Играх планируется также широкая культурная программа. 15 сентября пройдет установка венка на Памятном знаке воинам-спортсменам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вечером того же дня (19.00 по мск) в СК ЛОК «Витязь» состоятся традиционные гала-финалы с победителями Первенств мира и Европы. В рамках деловой программы Игр состоится традиционное совещание Исполнительных директоров филиалов РСБИ, в ходе которого пройдет обсуждение перспектив развития боевых искусств и спортивных единоборств в регионах нашей страны.

          Второй год подряд будет представлена экспозиция Центрального музея спорта. Участники Игр смогут посетить обзорную экскурсию, на которой им расскажут об истории возникновения различных единоборств. Кроме того, они смогут посмотреть на редкие награды соревнований разных лет.

          Впервые состоится проведение присяги участниками Игр во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». В данном событии, а также в мероприятиях культурной программы Игр запланировано участие заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

          Первые открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств были проведены в 2008 году. Самая большая программа (37 стилей) была представлена на Пятых Играх в 2012 году.

          На Олимпийских Играх в Лондоне в 2012 году Алексей Денисенко, ранее несколько раз принимавший участие во Всероссийских юношеских Играх боевых искусств, завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по тхэквондо. На Олимпийских играх в Рио Алексей завоевал серебро.

          Следить за Играми можно на электронном портале Российского Союза боевых искусств и официальной странице РСБИ на YouTube.


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