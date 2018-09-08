Экс-советника штаба Трампа приговорили к тюрьме

Суд столичного округа Колумбия в США вынес приговор Джорджу Пападопулосу, экс-советнику предвыборного штаба Дональда Трампа, сообщают информационные агентства.

Пападопулоса приговорили к 14 суткам тюремного заключения, 200 часам общественных работ и штрафу в 9,5 тыс. долларов, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Адвокат Томас Брин, защищая Пападопулоса, подчеркивал, что глава американского государства Дональд Трамп «мешал расследованию (якобы имевшего место сговора Трампа с Москвой) сильнее», чем клиент Брина.

Сам Трамп в пятницу заявил, что почти не знал Пападопулоса.

Напомним, Пападопулос заключил досудебную сделку с ФБР. Его осудили за дачу ложных показаний бюро.