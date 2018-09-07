Глава «Лукойла» рассказал о заинтересованности в найме пожилых сотрудников

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что планируемые изменения в пенсионном законодательстве позволят людям пенсионного и предпенсионного возраста активнее участвовать в передаче своего опыта.

«У нас нет и никогда не было проблемы опережающей отправки людей на пенсию. У нас люди работают достаточно долго – до тех пор, пока они сами не почувствуют, что им пора на пенсию, то есть их никто не подталкивает. Решение по увеличению пенсионного возраста с сохранением гарантий, особенно гарантий северянам, это очень важно, потому что люди будут более активно участвовать в процессах, особенно наставничества, активной передачи своего жизненного опыта», – сказал Алекперов, передает ТАСС.

«Мы [«Лукойл»] принимаем постоянно людей на работу. У нас нет сокращения кадров, водим большое количество объектов, и для нас передача опыта, работа людей, обладающих этим опытом - как правило, это люди взрослые, - и молодежи это основа нашего развития», – добавил он.

Президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что основной целью повышения пенсионного возраста в стране является обеспечение устойчивости и финансовой стабильности пенсионной системы на долгие годы.