США собрались пересмотреть «множество договоров о вооружении»

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон пересматривает многие международные договоры в сфере контроля над вооружениями и безопасности.

«У нас будет межведомственный обзор, который коснется множества различных договоров. Это - один из них. Эти межведомственные обсуждения у нас идут сейчас», – сказала Томпсон, передает ТАСС.

Помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон после переговоров с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым заявил, что США могут отказаться от договора с Россией о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Из текста бюджета Пентагона на 2019 год следует, что Вашингтон вновь захотел распространить действие ДСНВ на новое российское вооружение.