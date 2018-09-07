Путин сказал, сколько беженцев могут вернуться в Сирию

В Сирии созданы условия для размещения до 1 млн беженцев, правительство арабской республики дало гарантии, что они не будут дискриминированы, сообщил президент Владимир Путин по итогам трехстороннего саммита Россия – Турция – Иран в Тегеране.

Путин сказал, что рассчитывает на создание условий для обеспечения массового возвращения беженцев в Сирию. Он подчеркнул, что эта работа ведется при активном участии России, передает РИА «Новости».

Ранее на этой неделе начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Сирии состоится международная конференция по беженцам, на нее пригласят заинтересованные страны и представителей ООН. Он назвал это событие «историческим».