Тайник с ракетами «земля – воздух» нашли под Одессой

Одесские правоохранители обнаружили в одном из гаражей ракеты типа «земля – воздух», сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

В частности, по словам Головина, были обнаружены 18 ракет, среди них реактивные твердотопливные ракеты типа «земля – воздух», противоградные ракетные комплексы типа «Алазань – 2м», «Кристалл 1,2,3».

Взрывные устройства были обнаружены в ходе операции «Оружие» на потайном складе, располагавшемся в автомобильном гараже в Одессе, сообщает украинское издание «Корреспондент».

«Ничего удивительного, это Одесса», – прокомментировал находку Головин.